الرياضة

نجم الزمالك السابق: الكونفدرالية مهمة..وهذه نصيحتي لـ جوميز أمام نهضة بركان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الجماهير البيضاء تنتظر الحصول على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

طارق السيد: لا بد أن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية

قال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "لا بد أن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية من المغرب، والكونفدرالية مهمة جدًا من أجل زيادة المعنويات والثقة".

وأضاف: "يجب أن يكون التفكير لدى الجهاز الفني بالحصول على البطولة أى كانت الغيابات وأى 11 لاعب يمثلون الزمالك قادرين على تحقيق آمال الجماهير".

وتابع: "الزمالك مر بنفس الظروف قبل 24 عامًا في كأس الكؤوس واستطعنا العودة بالكأس من ياوندي".

وواصل تصريحاته: "يجب على جوميز أن يكون تفكيره أيضا بعدم استقبال أهداف وغلق المساحات على الفريق المغربي، وأى فريق في العالم إذا كان يستطيع الدفاع فسيفوز بالتأكيد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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