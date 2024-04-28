نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في تل أبيب مناهضة للحكومة ومطالبة بانتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمع عدد كبير من المتظاهرين وسط في تل أبيب، يوم السبت، للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

وتنظم الاحتجاجات حركة "جيل التغيير"، وهي حركة تأسست في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق عدد من الشوارع لاحتواء المظاهرة.

وانضم المتظاهرون إلى احتجاج نظمته عائلات الرهائن في شارع "بيغن".

واحتجزت الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، 250 إسرائيليا وأجنبيا رهائن، وقال الجيش الإسرائيلي إن 129 منهم لا يزالون محتجزين في غزة، ومن بينهم 34 يفترض أنهم توفوا.