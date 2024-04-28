روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانية

روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها نفذت 35 ضربة على منشآت أوكرانية للطاقة ومصانع معدات عسكرية وبنية تحتية للسكك الحديدية ودفاعات جوية ومخزونات للذخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الضربات التي شنتها موسكو خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري جاءت "ردا على محاولات نظام كييف تدمير منشآت للطاقة ومنشآت صناعية روسية".

وقال مسؤولون أوكرانيون: إن روسيا شنت هجوما بصواريخ على منشآت للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا أمس السبت، لتزيد الضغط على نظام الطاقة المتعثر في الوقت الذي تواجه فيه كييف نقصا في الدفاعات الجوية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات نفذت باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر والجو، تشمل صواريخ كينجال فرط صوتية وطائرات مسيرة.

وأضافت: إنها استهدفت وقصفت أيضا تشكيلات من القوات الأوكرانية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على قطاع الطاقة في بلاده بما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع استهدف منشآت الغاز المهمة في إمدادات الاتحاد الأوروبي.