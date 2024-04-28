نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولودين: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نفسها، وتضحي بالدول الأخرى في محاولة للحفاظ على عالم أحادي القطب.

وقال: "الولايات المتحدة تفكر في نفسها ولا تفكر في أي دولة أخرى وتريد الحفاظ على عالم أحادي القطب، ولذلك تدفع الدول الأخرى إلى الفقر والمشاكل".

وأضاف أنه لهذا السبب كانت روسيا متمسكة دائما باستراتيجية بناء نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.

وختم بالقول: "تحاول الولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة من خلال رمي الدول الأوروبية في أتون المشاكل".

وفي وقت سابق اتهم فولودين الجمعية العامة لمجلس أوروبا بوضع جدول أعمال مفيد للولايات المتحدة يخص روسيا، وتشويه صورة بيلاروس وتركيا وأذربيجان.