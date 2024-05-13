انت الأن تتابع خبر وزارة التموين تزف بشرى سارة لجميع المصريين.. لن تصدقوا كم هي اسعار السكر الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية استقرار أسعار السكر الحر للشهر الخامس على التوالي، مؤكدة استمرار توزيعه عبر بطاقات التموين بالكميات المحددة منذ بدء التطبيق في منتصف ديسمبر الماضي. السكر الحر متاح بسعر 27 جنيهاً مصرياً للكيس الواحد على بطاقات التموين، في حين يباع السكر المدعم بسعر 12.60 جنيه للكيس.

حسب الأعداد المسجلة على بطاقة التموين، تستحق كل أسرة كيساً واحداً من السكر الحر إذا كان عدد أفرادها أقل من أربعة، وكيسين إذا كان العدد أربعة أفراد أو أكثر. أما بالنسبة للسكر الحر المتاح خارج نظام التموين، فيتراوح سعره بين 35 إلى 38 جنيهاً مصرياً.

وفقاً لأحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، فإن الوزارة تواصل توفير السكر على بطاقات التموين بالسعر المثبت، بالإضافة إلى السلع الأساسية الأخرى التي تشمل الزيت والأرز والمكرونة وغيرها، مع التأكيد على أن التوزيع يتم من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني ومجمعات استهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي".

كما أعلنت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجاً، بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

في سياق متصل، أصدرت الوزارة قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024، التي تضمنت مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مدعومة، لتسهيل الوصول إلى الضروريات بأسعار معقولة لجميع المستفيدين من النظام التمويني في الجمهورية.