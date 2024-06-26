أمريكا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى هذه الدولة

أفادت قناة "الحرة الأمريكية" بأن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.





وأوضحت القناة أن يأتي هذا التدفق المستمر للذخائر بهدف دعم القوات الأوكرانية في صد الهجمات الروسية المكثفة.

تشمل الشحنة الجديدة ذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية التي تتميز بقدرتها على إطلاق صواريخ طويلة المدى، مما يمكنها من استهداف مواقع داخل روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة أسلحة مضادة للدروع، وأسلحة صغيرة، وقنابل يدوية، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأسلحة الأخرى.

تهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجيش الأوكراني على مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الصراع مع روسيا، وتأتي كجزء من الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها وأراضيها.