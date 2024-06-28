نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ألف شكر يا غالي".. أحمد العوضي يوجه رسالة شكر لأحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شكر للفنان أحمد عز، بعد إشادته بموهبته وإعجابه الشديد به من خلال لقائه في برنامج Mirror، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وقام الفنان أحمد العوضي، بشكره قائلًا: “ألف ألف شكر يا عز يا نجم يا غالي، دايمًا ناجح ومكسر الدنيا ومبروك عليك ولاد رزق”.

مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" يعد أبرز الأعمال التي تقدم الدراما الشعبية خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث في إطار شعبي أكشن فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى، من خلال الصراع بين أبطال العمل، ويجسد أحمد العوضي شاب يعيش في منطقة شعبية ويعمل في مصنع أخشاب تملكه شخصية تجسدها الفنان رياض الخولي، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها “العوضي" لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.



أبطال مسلسل "حق عرب"



مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.