نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادت النهائية قبل بدء حفل كاظم الساهر الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى حاليا الاستعدادات النهائية لحفل النجم العراقي كاظم الساهر، في القاهرة الجديدة بعد غياب عامين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن البومة الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

حفل كاظم الساهر بدار الأوبرا



يأتي حفل كاظم الساهر، بعد عامين من أخر حفلاته في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".



وكان قد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

نقل حفل كاظم الساهر من الأهرامات



كان مقرر إقامة حفل كاظم الساهر في منطقة الأهرامات ولكن تم نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس ودون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر حسب تصريحات الشركة المنظمة.

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بالتجمع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة مختلفة، وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، بين الفئات السعرية التالية: (25،440 جنيه، 26،400 جنيه، 27،360 جنيه، 28،320 جنيه، 29،280 جنيه، 30،240 جنيه، 31،200 جنيه، 32،160 جنيه).