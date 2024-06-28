نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق وعمر العريان مع زوي سالدانا في سينمات الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاح فيلمه "ولاد رزق" الذي حقق أعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما العربية، تعلن شركة Raw للمنتج طارق - العريان عن طرح فيلم The Absence of Eden في صالات ودور العرض السينمائية في الشرق الأوسط وذلك بداية من ٢٧ يونيو ٢٠٢٤.

تفاصيل فيلم The Absence of Eden:

الفيلم من بطولة نجمة فيلم افاتار Zoe Saldana النجمة ذات الأصول اللاتينية Adria Arjone ،Garrett Hedlund ومن إخراج Marco Perego وشارك في الإشراف على العمل المخرج العالمي مارتن سكورسيزي.

وتدور أحداثه حول قصة حبيبين يتصارع حبهما للبقاء في ظل توتر الأوضاع على الحدود الجنوبية الامريكية، كما يكشف الفيلم معاناة المهاجرين وصعوبة حياتهم من خلال موظف الهجرة الذي يقابل حبيبته السابقة في وقت تكافح للهروب من ماضيها.

آخر أعمال طارق العريان:

ويذكر أن آخر أعمال طارق العريان هو فيلم "ولاد رزق " الجزء الثالث، والذي يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، وحقق الفيلم حتى الآن أكثر من 180 مليون جنية ويتصدر شباك التذاكر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى أكشن عن اخوه من عين الصيرة، يضعهم القدر مع مجموعة من العصابات، ويحاولون التخلص منهم.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، أحمد الرافعي، ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان