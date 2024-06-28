نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. تطورات جديدة في خلافات شيرين عبد الوهاب وشقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرج شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمته بعدما اتهمته شيرين عبد الوهاب باستغلالها والنصب عليها من خلال تسجيل صوتي لها بمداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ورد ببيان توضيحي من خلال محامون شركة "ذي بيسنت للإنتاج الفني".

مضمون البيان التوضيحي للشركة

وأصدرت الشركة بيان توضيحي نيابة عن موكلها "شقيق الفنانة شيرين " للرد على ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح البيان أن هناك عقد اتفاق بين شيرين عبد الوهاب والشركة لتشغيل خدمة يوتيوب والمنصات الفنية منذ عام 2018، وأن الفنانة قامت بعقد بتوكيل خاص لشقيقها للتوقيع على العقد السابق وهذا التوكيل رسمي شامل (عام +بنوك ).

وأوضح البيان أن لا يستقيم التعاقد وتقديم الخدمة لصالحها طوال هذه الفترة دون علمها وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وتدعى أن الشركة تستدعى الاستيلاء على قناتها باليوتيوب.

كما أكد البيان إن ادعاءات شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي ما هى إلا ادعاءات باطلة ليس لها أي اساس من الصحة وإن البلاغات التي قدمتها شيرين عبد الوهاب للنيابة العامة تم حفظها جميعًا لعدم وجود أدلة على ما تزعمه ولم يتبقى سوى بلاغ واحد قيد الفحص حاليًا.

إداعاءات شيرين عبد الوهاب



وجاء التسجيل هذا من خلال مداخلة مع عمرو أديب لكي ترد به شيرين على التصريحات المسربة والمبارزة الكلامية التي موجودة على السوشيال ميديا بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.

حيث ردت شيرين على كل تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قالت فيه: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب



انا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت اكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لاني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

واضافت: "أنا مش عايزه اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين!