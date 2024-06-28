نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية التي تحصد أرواح الفلسطينيين في كل مكان من قطاع غزة منذ أكثر من 8 شهور، عقب هجوم حركة حماس على البلدات الحدودية المحاذية للقطاع في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بمقتل شخص على الأقل، وإصابة آخرين، الجمعة، بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ أمس الخميس، شنت القوات سلسلة غارات على منازل المواطنين في حي الشجاعية بالتزامن مع قصف مدفعي مكثفة وإطلاق الرصاص من الطائرات المسيّرة.

وتمكن طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال جثامين 7 قتلى منذ ساعات الصباح من الحي. كما انتشلت جثامين متحللة لـ4 قتلى من منطقة النابلسي بحي الشيخ عجلين جنوب غرب غزة.

وأفادت الوكالة أيضًا بمقتل مواطن جراء استهدافه من قبل طائرات مسيّرة قرب مستوصف الزيتون بمدينة غزة.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 40 آخرون خلال هجوم استهدف مخيمًا جنوب قطاع غزة، نقلًا عن أطباء المستشفيات.

وبحسب التقرير، تعرضت خيام في منطقة المواصي، التي تقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، للقصف.

ولجأ العديد من الفلسطينيين إلى المخيم منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو وتم اعتبار المواصي بشكل محدد منطقة آمنة.

وأوضحت الوكالة أنه ردًا على طلب للتعليق، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه ليس على علم بأي هجوم شنته قوات الإسرائيلية على المواصي، الجمعة.