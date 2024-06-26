محمد شبانة يسأل إدارة الزمالك: ما هي خطوتكم التالية بعد الانسحاب أمام الأهلي؟

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة سؤالًا إلى إدارة نادي الزمالك بعد اعتذارهم عن خوض مباراة الأهلي، طالبًا منهم الكشف الخطوة التالية، قائلًا: "ماذا بعد يا زمالك، وما هي الخطوة المقبلة؟".

ماذا قال محمد شبانة عن أزمة الزمالك؟

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "بوكس تو بوكس": "رابطة الأندية أعلنت جدول المباريات، وعلى المتضرر أن يتحمل النتائج. إذا لعب الفريق الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا، سيكون السؤال الأهم: من سيتحمل الخسائر بعد الانسحاب أمام الأهلي؟".

وأضاف: "نريد معرفة موقف نادي الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا، وإذا تم اعتبار الزمالك منسحبًا من الدوري لعدم حضور المباراة، سيترتب على ذلك إلغاء جميع نتائجه في الدور الأول، والمستفيد سيكون الأهلي أيضًا لأن الزمالك فاز بلقاء الديربي في الدور الأول، وسيتسبب ذلك في خصم نقطة من نادي بيراميدز بسبب التعادل".

واختتم: "إذا لعب الزمالك أمام سيراميكا، فماذا استفاد من الانسحاب أمام الأهلي؟ علينا الانتظار لمعرفة الموقف الرسمي للنادي الأبيض".