نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فاركو: قدمنا أداء جيد أمام الأهلي ونعاني من ضغط المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أن لاعبوه نفذو التعليمات المطلوبة رغم الضغط الذي يقع علينا موضحا أن الفريق يواجه سوء توفيق بسبب ضغط المباريات الأخيرة".

وأكد أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي: "ألغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأهلي فرصه للراحة، وأشكر اللاعبين على روحهم وتزكيرهم خلال اللقاء ".

وأضاف: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغير مجريات اللقاء.

وأوضح: في بعض الاوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير ولكن مثل هذا المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم.

وأردف: "دائما مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، ولكن شخصية اللاعيبن تغيرت وأصبحنا نحب تلك المواجهات الصعبة".

وأختتم: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شي إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وسنحاول أن نعمل في المباريات المقبلة من أجل الفوز.