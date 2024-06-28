العالم اليوم - إنتاج النفط الأميركي والطلب عليه عند أعلى مستوى في 4 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 10:25 مساءً - ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل، وفق التقرير الشهري لإمدادات النفط الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية والذي نشر اليوم الجمعة.

وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام 72 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وصعد المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 131 ألفا عن مارس، وهو أيضا أعلى مستوى حتى الآن هذا العام.

وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام صعدت 3.6 مليون برميل إلى 460.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.9 مليون.

وأردفت الإدارة قائلة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 226 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط 233 ألف برميل يوميا.