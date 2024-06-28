نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من رئيس نادي بيراميدز بعد إلغاء مواجهة سموحة "لظروف قهرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه من المفترض أن يتم احتساب نتيجة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري الممتاز لصالح الفريق السماوي.

أول تعليق من رئيس نادي بيراميدز بعد إلغاء مواجهة سموحة

وقال مراسل أون تايم سبورتس في استاد الإسكندرية، إنه تحدث مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بشأن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز، وأكد له بأن اللوائح تقول بأن بيراميدز هو الفائز في المباراة.

وأكمل ممدوح عيد، اللائحة تقول أن سبب إلغاء المباراة من غير عذر قهري يعتبر فريق بيراميدز فائز بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء.

وألغي حكم مباراة بيراميدز وسموحة اللقاء، بعد تزايد الدخان بإستاد الإسكندرية بسبب الحريق الذي نشب في غرفة الكابلات، وينتظر الفريقين القرارات الذي ستخرج من رابطة الأندية بشأن موعد إعادة المباراة.

وتوقفت مباراة بيراميدز مع نظيره سموحة بسبب اندلاع حريق في كابل كهرباء بالمقصورة الرئيسية لإستاد الإسكندرية.