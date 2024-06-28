العالم اليوم - للمرة الثالثة.. إزالة رصيف غزة العائم بسبب الأمواج العاتية

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثالثة.. إزالة رصيف غزة العائم بسبب الأمواج العاتية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 10:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الجمعة، أنه تمت إزالة رصيف المساعدات الأميركي العائم مرة أخرى من ساحل غزة بسبب الأمواج العاتية، وسيتم سحبه إلى ميناء إسرائيلي.

وهذه ثالث مرة يتم فيها سحب الرصيف العائم بسبب الظروف الجوية منذ تثبيته في مايو الماضي، إضافة إلى صعوبات في توزيع المساعدات عند وصولها الى شاطئ غزة.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين "نظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف الموقت من موقعها الراسي في غزة وستقوم بسحبه إلى أسدود بإسرائيل".

ونفت تحديد موعد لإعادة تركيب الرصيف، موضحة أن "القائد سيواصل تقييم حالة البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وكان جو بايدن أعلن في مارس إقامة هذا الميناء العائم من جانب القوات الأميركية قبالة غزة. وانتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو، إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 مايو.

بعد أسبوع على ذلك، تسببت الأمواج في انفصال أربع سفن أميركية كانت راسية، عن الرصيف. وتضرر الميناء بعد ذلك بسبب الأحوال الجوية الرديئة التي استمرت ثلاثة أيام، ونقل بعد ذلك إلى مرفأ أسدود للقيام بالإصلاحات الضرورية.

ووضع في الخدمة مجددا في السابع من يونيو، لكنه أعيد إلى أسدود في 14 منه بسبب الأمواج العاتية.

وقالت سينغ "منذ 17 من مايو، ساعدت القيادة المركزية في إيصال أكثر من 8831 طنا (..) من المساعدات الإنسانية إلى الشاطئ لتوزيعها في ما بعد من قبل المنظمات الإنسانية".