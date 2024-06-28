تطورات عاجلة حول رسوم المرافقين وتجديد الإقامة في السعودية 2024

الرياض - محمد الاطلسي - حقيقة إلغاء أو تخفيض رسوم المرافقين في السعودية أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن عدم وجود أي نية لإلغاء أو تخفيض رسوم المرافقين في الوقت الحالي، حيث أكدت الإدارة أن الرسوم مستمرة كما هي دون تغيير، وأن أي تحديثات أو تغييرات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

الرسوم الجديدة للمرافقين في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تستمر قيمة رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية كما هي في عام 2024، ومع ذلك قد تكون هناك تحديثات مستقبلية بناءً على السياسات الحكومية، وتشمل الرسوم الآتي:

العام الأول: 100 ريال سعودي شهريًا. العام الثاني: 200 ريال سعودي شهريًا. العام الثالث: شهريًا. العام الرابع وما بعده: 300 ريال سعودي 400 ريال سعودي شهريًا. هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من دفع رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، وتشمل: : لتشجيع التعليم وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المقيمة في المملكة. : لتخفيف الأعباء المالية على الأسر التي تعتمد على العمالة المنزلية في إدارة شؤونها اليومية. تُعفى النساء المتزوجات من مقيمين سعوديين من دفع رسوم المرافقين.

وذلك بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل السفارات والقنصليات في المملكة. يمكن سداد رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية عبر عدة طرق، منها ماكينات الصراف الآلي والبنوك السعودية، وتشمل خطوات الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي الآتي: التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي. إدخال البطاقة البنكية والرقم السري. اختيار خدمة "المدفوعات الحكومية".

اختيار "رسوم المرافقين". إدخال البيانات المطلوبة والمبلغ المستحق. تأكيد العملية واستلام الإيصال. يمكن حساب رسوم المرافقين عبر بوابة أبشر بسهولة باتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر إدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بإدخال البيانات الشخصية وتحديد مدة الإقامة. اختيار خدمة "حساب الرسوم". قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. حدد مدة الإقامة وعدد المرافقين. قم بالنقر على "حساب الرسوم". كيفية تقسيط رسوم المرافقين بالسعودية

يمكن تقسيط رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية: قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر اختر خدمة "طلب تقسيط الرسوم". قم بإدخال البيانات المطلوبة. قدم الطلب وانتظار الموافقة. رسوم تجديد الإقامة في السعودية

تختلف رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع الإقامة والفئة المستهدفة، وتشمل الرسوم الآتي: رسوم تجديد الإقامة للموظفين والمرافقين : حيث تبلغ رسوم الموظفين نحو سنويًا، بينما تبلغ رسوم المرافقين شهريًا. رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية والشركات: حيث تبلغ رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية بنحو رسوم الشركات: حيث تبلغ رسوم تجديد إقامة الشركات نحو سنويًا.