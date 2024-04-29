العالم اليوم - "مياهنا" السعودية تتطلع لجمع 148 مليون دولار في طرح عام أولي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:22 صباحاً - أظهر إفصاح لبورصة تداول السعودية، الاثنين، أن شركة مياهنا السعودية المتخصصة في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تتطلع لجمع ما يصل إلى 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي.

ووفقا لإفصاح شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، تخطط مياهنا التي تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبيع حصة 30 بالمئة، أي ما يعادل 48277663 سهما، بنطاق سعري جرى تحديده ما بين 10.5 ريال و11.5 ريال (2.80 إلى 3.07 دولار) للسهم الواحد من خلال الطرح العام الأولي.

ووفقا لحسابات رويترز، يشير النطاق السعري إلى أن القيمة السوقية تتراوح بين 450.6 إلى 493.3 مليون دولار بناء على الحصة المعروضة.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر في الثاني من مايو.

وشركة مياهنا مملوكة بالكامل لشركة رؤية للاستثمار ولديها عمليات تقول إنها تغطي دورة قطاع المياه بأكملها من الاستخراج مرورا بالإمداد وحتى التجميع وإعادة الاستخدام.

وحققت الشركة ومقرها الرياض معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بواقع 12.3 بالمئة بين عامي 2021 و2023، في حين نما هامش الربح الأساسي إلى 43.8 بالمئة من 36.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها.