العالم اليوم - شركة صينية تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال لصالح "قطر للطاقة"

انتم الان تتابعون خبر شركة صينية تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال لصالح "قطر للطاقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:22 صباحاً - قال تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، الإثنين، إن شركة الصين لبناء السفن المملوكة للدولة وشركة قطر للطاقة وقعتا اتفاقية لبناء 18 سفينة ضخمة للغاية لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التلفزيون أنه جرى توقيع الاتفاقية في مراسم اليوم الاثنين. وستبلغ سعة كل سفينة 271 ألف متر مكعب.

وفي مارس، قالت قطر للطاقة إنها أنهت عددا من عقود الإيجار مع العديد من ملاك السفن الآسيويين لتعزيز أسطولها من الشحن بنحو 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبل توسع هائل مزمع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتشمل توسعة مشروع حقل الشمال الذي تنفذه شركة قطر للطاقة، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة ثمانية خطوط للغاز الطبيعي المسال سترفع قدرة قطر على التسييل من 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 85 بالمئة في الإنتاج.