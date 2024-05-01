العالم اليوم - جامعة كولومبيا تهدد بفصل محتجين يحتلون مبنى دراسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 02:18 صباحاً - هدد مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية اليوم الثلاثاء بفصل طلاب احتلوا مبنى دراسيا مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.

وبدأ احتلال المبنى ليلا حين حطم المحتجون النوافذ ودخلوا مبنى هاملتون هول وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند"، في إشارة إلى طفلة فلسطينية (ست سنوات) قتلتها القوات الإسرائيلية في غزة.

وخارج المبنى، وهو موقع اعتصامات طلابية مختلفة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، أغلق المحتجون المدخل بالطاولات وشبكوا أذرعهم لتشكيل حاجز وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين.

تعليق الدراسة

كانت الجامعة قد قالت أمس إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء معسكر أصبح نقطة محورية لعشرات الاحتجاجات الطلابية في أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

"إلهاء صاخب"

وقالت الجامعة في بيان أمس الاثنين "تسبب المعسكر في بيئة غير ترحيبية لكثيرين من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود لدينا، وتسبب في إلهاء صاخب يتعارض مع التدريس والتعلم والتحضير للامتحانات النهائية".

وأطلق هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل والهجوم الإسرائيلي المدمر الذي أعقبه على قطاع غزة العنان لأكبر تدفق للنشاط الطلابي منذ الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في عام 2020.

وفي بعض المسيرات في الآونة الأخيرة، واجه المحتجون محتجين مناهضين اتهموهم بإثارة الكراهية ضد اليهود.

ويقول الجانب المؤيد للفلسطينيين، ومن بينهم نشطاء يهود يعارضون الإجراءات الإسرائيلية، إن وصفهم بمعاداة السامية لانتقادهم الحكومة الإسرائيلية والتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان غير عادل.

واتخذت القضية أبعادا سياسية في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، حيث اتهم الجمهوريون بعض مديري الجامعات بغض الطرف عن مضايقات وخطاب معاد للسامية.

وندد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء بالأشكال غير السلمية للاحتجاجات الطلابية ووصف احتلال مباني الحرم الجامعي بأنه "نهج خاطئ".

وبعد احتلال المبنى، قال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن المحتجين اختاروا تصعيد "وضع لا يمكن الدفاع عنه" وأن الأولوية القصوى للمؤسسة العلمية هي السلامة والنظام في الحرم الجامعي.