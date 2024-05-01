العالم اليوم - عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي: هذه أولويات فرنسا حيال حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي: هذه أولويات فرنسا حيال حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 08:18 مساءً - تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وتترافق مع جهود فرنسية لخفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية.

يأتي ذلك على وقع تهديد إسرائيل بحرب واسعة في جنوب لبنان في حال لم يتراجع حزب الله من الحدود، في مقابل إصرار الحزب على مواصلة القتال، بحجة عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

سياسة التصعيد هذه عبر الرد والرد المقابل، تتواصل على الجبهة المشتعلة منذ الثامن من أكتوبر الماضي. فالميدان الساخن يترافق مع جهود فرنسية لتبريد الجبهات قبل احتدام الأمور وخروجها عن السيطرة.

وتقول باريس إنها تسعى لضمان تنفيذ القرار الدولي 1701 ومنع وقوع حرب، عبر مقترحات تقضي بوقف الأعمال الحربية، وعودة سكان الجنوب إلى بلداتهم مقابل عودة سكان الشمال الإسرائيلي إلى مناطقهم تمهيدا لإعادة تموضع الأطراف المتصارعة والتفاوض لحل الخلافات الحدودية البرية في مرحلة لاحقة.

التصعيد باجتياح الجنوب ليس بجديد، تصريحات قابلها الحزب بتأكيده أنه جاهز لأي سيناريو، وأن لا وقف لإطلاق النار في لبنان إلا بوقف إطلاق النار في غزة، وهو موقف مبني على مبدأ إسناد غزة و إشغال إسرائيل في خاصرتها الشمالية.

السيناريو الأسوأ ربما يقترب، وهذا ما تعمل على مواجهته كل من باريس وواشنطن ودبلوماسيين آخرين لتجنيب لبنان الحرب التي قد تشتعل في أي لحظة يتخذ فيها أحد الأطراف قرار التصعيد.

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه في مقابلة مع "دوت الخليج":