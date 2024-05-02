نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة: مصر مركز الحضارة والثقافة في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أن فرقة الموسيقى الصوتية الأمريكية، الحائزة على الجوائز، “بيت بوكس هاوس”، تزور مصر كجزء من جولتها العالمية لعام 2024.

وتأتي زيارة فرقة “بيت بوكس هاوس” إلى مصر، المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط خلال جولة 2024، لتجلب هذا النوع الموسيقي الأمريكي الفريد إلى ثلاث مدن مصرية هم الأقصر والقاهرة والإسكندرية.

وعلى هامش زيارتهم لمصر ضمن جولتهم، استضافت السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، احتفالية ترحيبية لأعضاء فرقة "بيت بوكس هاوس" الخمسة، جين شينوزاكي وكيني أوربان ونا بوم وأميت وكريس سيليز.

وقالت السفيرة، في كلمتها على هامش الاحتفالية، إن وزارة الخارجية الأمريكية، ولعقود من الزمن، كانت تعمل على نقل ونشر الموسيقى في جميع أنحاء العالم، منذ الخمسينيات والستينيات، مع موسيقى الجاز وبمرور الوقت تنوعت الموسيقى لأنواعًا مختلفة.

وأضافت السفيرة، أن اليوم تأتي فرقة البيت بوكس الأمريكية للقيام بجولة في مصر، في القاهرة، والأقصر، والإسكندرية، متابعة: "وقد يتساءل البعض منكم لماذا مصر؟، الإجابة واضحة لأنها أم الدنيا".

وتابعت السفيرة: مصر هي مركز الحضارة والمركز الثقافي للشرق الأوسط، فجميعنا نعرف أم كلثوم، وكل السحر الذي نراه في المسرح، وفي السينما، وعلى شاشات التلفزيون من وعن مصر، وبالتالي فإن وجود فرقة البيت بوكس في مصر أمر منطقي تمامًا.

وأردفت السفيرة: ليس هذا فحسب، فمصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تعاون وتبادل ثقافي وفني منذ سنوات عديدة، يشمل أيضا كل الفنانين المصريين الذين يقدمون عروضهم في مركز "كينيدي" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ويشمل رعاية الولايات المتحدة لـ 40 شابة وفنانة في أجزاء من برنامج "موشيقى".

وفي إعلانه عن هذه التجربة الموسيقية الدولية، قال الوزير المفوض للشئون الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان، إن موضوع جولة بيت بوكس هاوس لعام 2024 في مصر هو "المزيكا تجمعنا" أو "الموسيقى تجمعنا معًا"، حيث توفر الموسيقى لغة توحد الناس من جميع الخلفيات.

وأضاف: سيساعد التعاون الموسيقي الذي تم إنشاؤه خلال هذا البرنامج في الاحتفال بإبراز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث ستبدأ جولة “بيت بوكس هاوس” في مصر لعام 2024 في 30 أبريل بحفل موسيقي في مكتبة مصر العامة بالأقصر.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تتشرف برعاية هذا الحدث الموسيقي التعاوني من خلال برنامج الموسيقى الأمريكية في الخارج (AMA) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعود إلى مصر بعد غياب دام خمس سنوات، وهي مبادرة تعرض المواهب الموسيقية الأمريكية في جميع أنحاء العالم لتعزيز التبادل الثقافي والدبلوماسية من خلال الموسيقى.