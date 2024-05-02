العالم اليوم - معركة "رفع العلم".. فيديو لحرب الرموز داخل جامعات أميركا

انتم الان تتابعون خبر معركة "رفع العلم".. فيديو لحرب الرموز داخل جامعات أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 04:25 مساءً - مع استمرار احتجاجات الطلاب في مختلف الجامعات في الولايات المتحدة، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ظهرت معركة جديدة من نوع آخر وسط الجامعات وهي معركة "رفع العلم".

وحسب صحيفة " نيويورك تايمز" فقد رفع الطلاب العلم الفلسطيني على الساريات في مواقع مهمة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات وضعوه محل الأعلام الأمريكية.

وفي جامعة كاليفورنيا، أظهر مقطع فيديو ناشطا مؤيدا للفلسطينيين وهو يرفع العلم الفلسطيني على سقالة بجانب مبنى الجامعة، بينما حاول ضابط شرطة اعتقاله، وظل العلم الفلسطيني يرفرف في مكانه حتى صباح الأربعاء.

وظهر في مقطع فيديو على منصة "إكس"، 3 من طلاب إحدى الجامعات الأميركية وهم يرفعون علم فلسطين وسط عدد من زملائهم.

إنزال العلم الأميركي ورفع الفلسطيني

وأعرب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن غضبه من رفع العلم الفلسطيني في كلية نيويورك بدلا من العلم الأمريكي.

وقال آدامز للصحفيين أمس الأربعاء: “هذا هو علمنا يا رفاق.. لا تستولي على مبانينا وترفعوا علما آخر.. ربما يكون ذلك جيدا بالنسبة لأشخاص آخرين، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي."

وساعد المستشار المؤقت لجامعة نورث كارولينا، لي روبرتس، في إعادة العلم الأمريكي إلى قمة العمود في بولك بليس بالحرم الجامعي.

وكان ضباط الشرطة يرفعون العلم حتى بينما كان ضباط آخرون يرشون المتظاهرين برش الفلفل، وكان بعضهم يرشقون المياه وزجاجات المياه الفارغة على الشرطة، وفقا لصحيفة ديلي تار هيل الطلابية.

وقال روبرتس، بحسب ما نقلت الصحيفة: "إن إنزال هذا العلم ورفع علم آخر، بغض النظر عن العلم، فهذا يتناقض مع هويتنا، وما تمثله هذه الجامعة".

وقد ساعدت إدارة شرطة نيويورك في رفع العلم الأمريكي في سيتي كوليدج في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وأثارت حرب غزة خطابا متصاعدا ومظاهرات رفضا للحرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أبرز حلفاء إسرائيل، حيث انطلقت قبل أسابيع احتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية ترفض الحرب وتطالب بوقف إطلاق النار.