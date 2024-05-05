العالم اليوم - 3 قتلى في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 مايو 2024 12:24 مساءً - قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت ميس الجبل جنوبي لبنان، السبت.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا، منذ بدأت حرب غزة في أكتوبر الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نزح الآلاف على جانبي الحدود من جراء تبادل القصف بين الجانبين.