انت الأن تتابع خبر تعادل علبة مهدئ.. قشرة هذه الفاكهة علاج فورب للإسهال والتهاب القولون وتورم البواسير؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُبرز الاهتمام المتزايد حول الاستخدامات المتعددة لقشر الرمان، الذي يعتبر كنزاً من الفوائد الصحية، فوائد ثمار الرمان المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة. تُعد هذه الفاكهة مصدرًا رائعًا لعدة فيتامينات مثل A وC وE، بالإضافة إلى حمض الفوليك، وتحتوي على ثلاث أضعاف المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، مما يعزز من قدرتها على منع أكسدة الكولسترول الضار في الجسم.

أشاد الخبراء بفاعلية الرمان في تعزيز صحة الدورة الدموية، وقدرته المؤكدة على تقديم فوائد عظيمة للبشرة والتهاب الحلق. كما أن الرمان يعتبر علاجًا فعالًا لمعالجة القلب والمعدة والأسنان ومختلف الأمراض مثل السرطان وفقر الدم ومرض السكري.

طرق استخراج واستفادة من قشر الرمان تتضمن اختيار ثمار سليمة ونزع القشرة الخارجية، ثم تقطيعها لأجزاء صغيرة وتجفيفها في الشمس. عقب التجفيف، يتم طحن القشور لاستخدامها في العلاجات المنزلية. تشمل فوائد قشر الرمان التخفيف من الاضطرابات الهضمية والقولونية، بالإضافة إلى أنه يساعد على مكافحة حب الشباب والدمامل ويُستخدم كعلاج لرائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

رغم القدرات المتعددة لقشر الرمان في الطب الشعبي، لا يزال هناك نقص في الدراسات العلمية التي تؤكد فعالية استخدام قشر الرمان لبعض العلاجات كتضييق المهبل، مما يتطلب مزيداً من الأبحاث لتأكيد هذه الاستخدامات.