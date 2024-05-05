نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: انتهاء مباحثات الهدنة واستعداد وفد الحركة لمغادرة القاهرة والتوجه للدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس مساء يوم الأحد انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت في بيان "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".

وتؤكد الحركة تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وينهي العدوان بشكل كامل ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وكان وفد حماس قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

هذا، وأكد مسؤول في حماس لوكالة "فرانس برس" أن اجتماع الأحد في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهى وأن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة.

وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات شرط عدم الكشف هويته "انتهى اللقاء مع وزير المخابرات المصري وسيغادر وفد حماس للدوحة لاستكمال المشاورات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد على أن تل أبيب ستواصل القتال "حتى تحقيق كافة أهدافها"، معتبرا أن قبول طلب حماس إنهاء الحرب سيمثل "هزيمة منكرة" للدولة العبرية.

وفي اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد حمل نتنياهو حماس مسؤولية تعثر صفقة تحرير الرهائن الإسرائيليين، وقال إنه "خلافا لما يتداول في وسائل الاعلام، فإن حماس هي التي تمنع إطلاق سراح مختطفينا"، رغم أن إسرائيل أظهرت استعدادها لقطع "شوط طويل" وقدمت ما "وصفه وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكن وآخرون بأنه (عرض) سخي للغاية".

وأضاف: "بينما أبدت إسرائيل هذا الاستعداد، ظلت حماس متحصنة في مواقفها المتطرفة، وأهمها المطالبة بسحب جميع قواتنا من القطاع وإنهاء الحرب وترك حماس سليمة".

وحذر نتنياهو من أن "الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة مروعة لدولة إسرائيل، وسيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس ولإيران ولمحور الشر برمته".