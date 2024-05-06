نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيلبين: لا نرغب بإثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفيلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الاثنين إن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف ماركوس للصحفيين أن الفيلبين لا تريد على الإطلاق إثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تماما.

وتابع: "لن نحذو حذو خفر السواحل الصيني والسفن الصينية" مضيفا أن مهمة البحرية الفيلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

واحتجت مانيلا الأسبوع الماضي على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفيلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و"مناورات خطيرة"، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.