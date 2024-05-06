نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير: احتمالية حدوث زلازل قوية في الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلق الراصد الهندي فرانك هوغربيتس تحذيرًا جديدًا، للزلازل المثير للجدل، حول احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية في الفترة المقبلة بين 8 و10 مايو الجاري.

وقد نشر العالم الهولندي هذا التحذير عبر منصة "إكس" يوم الأحد، حيث أشار إلى أن عطارد والزهرة سيكونان في اقتران مع أورانوس في السابع من مايو، وذلك مباشرة قبل القمر الجديد.

ويُشار إلى أن هذا الحدث المتوقع قد يؤدي إلى حدوث هزات قوية وربما زلزال كبير في الفترة المشار إليها من 8 إلى 10 مايو.

وفي سياق آخر، تم اختبار ناجح لنظام تصوير الزلازل الجديد الذي يعتبر جاهزًا للعمل الفعلي. وقد تم اختبار هذا النظام على زلزال بقوة 5.8 ميجاوات في شمال جزيرة أسنسيون، عاصمة باراغواي، ويمكن الآن تطبيق تحليل هندسة الكواكب على الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024.

وأشار هوغربيتس إلى وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبالة إقليم جزيرة ليتي في وسط الفلبين، وقد تم الإعلان عن هذا الزلزال بعد دقائق قليلة من حدوثه. وذكرت الهيئة الفلكية التي يرأسها هوغربيتس، SSGEOS، في حسابها الرسمي في "إكس" أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال قد تم تحديدها بوقت سابق في 29 أبريل على أنها منطقة عرضة لهزات أرضية تصل إلى 6 درجات.

وقد توقع هوغربيتس أيضًا وقوع زلازل في تايوان واليابان وإندونيسيا في نفس اليوم خلال الأسبوع الماضي.

يجدر بالذكر أن اسم فرانك هوغربيتس يظهر بانتظام عندما تحدث هزات في القشرة الأرضية. وتحذيراته وتوقعاته التي يشاركها عبر تدوينات على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"فيسبوك" تنتشر بسرعة واسعة، حيث يتم تداولها بكثافة عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.