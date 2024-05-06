العالم اليوم - الشيكل يتراجع 1.3% وسط توقعات باجتياح إسرائيلي لرفح

انتم الان تتابعون خبر الشيكل يتراجع 1.3% وسط توقعات باجتياح إسرائيلي لرفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 12:24 مساءً - تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.3 بالمئة أمام الدولار، إلى 3.75 شيكل في التعاملات المبكرة، الإثنين، وسط توقعات بقرب اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.

والإثنين، ألقت طائرات إسرائيلية منشورات ورقية في أجواء مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، تطالب القاطنين في المناطق الشرقية للمدينة بإخلائها والتوجه نحو منطقة المواصي غربي القطاع.

وبينما كانت أسعار صرف الشيكل تتلقى دعما من احتمالية التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس نهاية الأسبوع الماضي، جاءت التطورات اليوم لتفقد الشيكل معظم المكاسب المحققة الأسبوع الماضي.

أغلق الشيكل جلسة الجمعة الماضية عند 3.7 أمام الدولار، فيما كانت الأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه دعا "المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح"، والذهاب إلى منطقة المواصي.