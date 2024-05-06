البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان فتح معبر كرم أبوسالم للمساعدات الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 مساءً - أعلن البيت الأبيض عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبوسالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية في اتصال هاتفي مع بايدن، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جدد التأكيد على موقفه الواضح بشأن رفح الفلسطينية في الاتصال مع نتنياهو.

وفي وقت سابق اعتمدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية، استراتيجية لتقليل معدلات ظهوره العلني، وإلقائه خطابات، خوفا من وقوعه في أخطاء وزلات جديدة.

وقال كوينتين فولكس، نائب مدير حملة بايدن الانتخابية إن الاستراتيجية الجديدة تركز على 'الجودة وليس الكم'.

وخلال مقابلة تلفزيونية عن الاستراتيجية الجديدة، قال فلوكس يعتقد مساعدو بايدن أن الظهور الأقل أفيد من التجمعات الأكبر، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز.

وأوضح فولكس أن 'حملتنا تؤمن بالكيفية وليس الكمية. ونحن نعتقد أن هذه اللمسات، وهذه الأشياء الصغيرة التي تصل مباشرة إلى النقطة المتعلقة بما يجري في هذه الانتخابات سيكون من الأسهل على الناخبين الاستفادة منها'.

وذكرت شبكة 'إن بي سي نيوز' أن الاستراتيجية كان لها 'مظهر' حملة أرادت التقليل من ظهور بايدن العلني، بسبب القلق من ارتكاب بايدن لخطأ.

واستغل الجمهوريون وحملة الرئيس السابق دونالد ترامب الأخطاء وزلات اللسان التي يقع فيها بايدن، للتأكيد على عدم أهليته للاستمرار في البيت الأبيض. ويعتبر عامل السن مشكلة كبيرة للرئيس بايدن الذي يبلغ 82 عاما، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وسط الشباب.