نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الكنيسة المصرية بلندن تحتفل بعيد القيامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط جو روحانى واجتماعى جمع ابناء الجالية المصرية احتفلت الكنيسة المصرية بلندن بعيد القيامة احتفالا تضمن الصلوات والترنيم الجميلة التى رددها ابناء الكنيسة ثم رحب القس أنتونى ثابت بالحضور والضيوف الذين حضروا للتهنئة، كما قام بقراءة تهنئة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وسعادة السفير شريف كامل إلى ابناء الجالية، كما تم عرض رسالة تهنئة مرئية من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يهتم ابناء الجالية المصرية بحضور هذه الاحتفالات لتهنئة ابناء الجالية المسحيين

حضر الاحتفال سعادة السفير شريف كامل والقنصل العام محمد ابوالخير والملحق العسكرى عميد عصام عثمان والمستشارة نهال نبيل والملحق الثقافى د رشا كمال والقنصل محمد رأفت والقنصل خالد انس والأستاذ مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية

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