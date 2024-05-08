العالم اليوم - مقتل إسرائيلية في البرازيل بعد "حادث غامض"

انتم الان تتابعون خبر مقتل إسرائيلية في البرازيل بعد "حادث غامض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 08:18 صباحاً - قتلت امرأة إسرائيلية مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بعد سقوطها من مكان مرتفع، في حادث لم تتكشف تفاصيله بعد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن دبلوماسييها في البرازيل "يساعدون أسرة القتيلة ويتعاملون مع إحضار جثتها لدفنها في إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير صحفية برازيلية، أن المرأة كانت تسير مع شريكها في ريو دي جانيرو، ورأت سائق دراجة نارية خافت أنه يحاول سرقتهما.

وحسب التقارير، فـ"أثناء محاولتها الفرار على ما يبدو، قفزت المرأة فوق جدار، وأدى سقوطها إلى وفاتها".