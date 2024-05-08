إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 10:28 صباحاً - أعلنت هيئة إسرائيلية مسؤولة عن معبر كرم أبو سالم، أنها أعادت فتح المعبر الواقع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقت تقول فيه هيئة معابر غزة، إنه لم يجر إبلاغها بالقرار.

وقالت إسرائيل، إن شاحنات مساعدات تم توجيهها من مصر تخضع بالفعل للتفتيش عند المعبر.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء، أن واشنطن جرى إبلاغها بأن معبر كرم أبو سالم إلى غزة سيعاد فتحه يوم الأربعاء.

وقال مسؤول في هيئة المعابر في غزة للغد «لم نبلغ بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة».

وأغلقت إسرائيل الأحد الماضي معبر كرم أبو سالم يوم الأحد، بعد تعرضها لهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال.