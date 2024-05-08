العالم اليوم - لقاء مرتقب بين نتنياهو ومدير "سي آي إيه"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 12:24 مساءً - من المنتظر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وغيرهما من كبار المسؤولين الإسرائيليين سيعقدون اجتماعا مع بيرنز، في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وفي الأيام الأخيرة، أجرى بيرنز جولات مكوكية بين عاصمتي الوساطة في المحادثات، القاهرة والدوحة.

ويأتي هذا الاجتماع وسط جهود مكثفة للتوصل إلى هدنة مؤقتة مع حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة، الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وترعى الولايات المتحدة ومصر وقطر مفاوضات منذ أشهر، في إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.