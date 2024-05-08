العالم اليوم - فئران وتشويش..كيف يحاول مؤيدو إسرائيل إسكات "حراك الجامعات"؟

انتم الان تتابعون خبر فئران وتشويش..كيف يحاول مؤيدو إسرائيل إسكات "حراك الجامعات"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 12:24 مساءً - تواجه الاحتجاجات الطلابية الجامعات الأميركية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، موجات مقابلة مؤيدة لإسرائيل تعتمد أساليب متنوعة لمحاولة فض اعتصامات الداعمين لغزة.

وكشف أستاذ جامعي مصري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنغلوس، أن المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل "معظمهم ليسوا طلبة"، وأن إستراتيجيتهم الرئيسية "ليست التعبير عن آرائهم بقدر تشويه صورة المعارضين للحرب، ومحاولة منعهم من التعبير عن رأيهم بمختلف الطرق".

وأضاف الأكاديمي الذي طلب حجب اسمه لموقع "دوت الخليج"، أن المحتجين الرافضين للحرب "يتعرضون لهجمات من مؤيدي إسرائيل، بعضهم من جنود سابقين بالجيش الإسرائيلي، فضلا عن بعض المنظمات الدينية اليهودية"، وذلك خلال المظاهرات التي لا تزال مستمرة في جامعته.

كما لفت إلى أن هناك "محاولات لحجب صوت الطلاب والأساتذة، في مقابل منح سلطة أكبر للشرطة داخل الجامعات لإجهاض حركة الطلاب".

وذكر المصدر أن "ميزانية جامعة كاليفورنيا تصل إلى 44 مليار دولار"، معتبرا أن "هذا الرقم يشير إلى أن الجامعة لديها استثمارات في الخارج، وهي استثمارات يريد الطلاب الكشف عن مصدرها والجهات التي تتعامل معها، ومعرفة صلتها بشركات السلاح التي تتعامل مع إسرائيل، وهو أمر يثير المخاوف داخل أروقة الجامعة التي تعمل بكل قوة على عدم الإفصاح عن أصل الاستثمارات التي توفر مثل هذه الميزانية الضخمة".

وأوضح الأكاديمي أن "احتجاجات الطلاب يدعمها أيضا عدد من اليهود الرافضين للحرب، وبعض السكان الأصليين للولايات المتحدة (الهنود الحمر) الذين يرفضون تكرار استئصال شعب وإبادته كما جرى معهم".

وقال: "يحظى مؤيدو إسرائيل بدعم إعلامي كبير، مما يساعدهم على استكمال مهاجمة الاحتجاجات الرافضة للحرب دون خوف".

أساليب التشويش

وقال الأستاذ الجامعي إن هناك تجمعات مؤيدة لإسرائيل تعمل على إسكات الصوت الرافض للحرب، بأساليب عدة أبرزها: