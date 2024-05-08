العالم اليوم - بنك اليابان: رفع الفائدة أمر ممكن إذا زادت الأسعار سريعا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 04:21 مساءً - قال محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، الأربعاء، إنه منفتح على فكرة الزيادات المبكرة في معدلات الفائدة، وذلك إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من توقعات البنك.

وقال أويدا في خلال كلمة على هامش حدث نظمته جمعية يوميوري الاقتصادية الدولية: "إذا تم تعديل توقعات الأسعار صعودًا أو إذا أصبحت المخاطر الصعودية مرتفعة، فسيكون من المناسب للبنك إجراء تعديل مبكر لمعدلات الفائدة".

وقرر البنك المركزي الياباني في مارس إنهاء معظم إجراءات التيسير غير التقليدية، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.

وقال أويدا إن التضخم الأساسي على الأرجح يسير على الطريق نحو هدف البنك البالغ 2 بالمئة، إلا أن المخاطر الصعودية والهبوطية المحيطة بتوقعات أسعار البنك لا تزال مرتفعة.

وأكد محافظ بنك اليابان أن البنك سوف يستجيب من خلال السياسة النقدية إذا كان ضعف الين يؤثر بشكل كبير على التضخم الأساسي.

وقال أيضًا إن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية من المرجح أن تؤثر على الأسعار الآن أكثر مما كانت عليه في الماضي.