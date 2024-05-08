العالم اليوم - مقبرة جماعية ثالثة.. انتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقبرة جماعية ثالثة.. انتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 04:21 مساءً - عثرت الطواقم الطبية في غزة على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، انتشلت منها 49 جثة حتى الآن، مشيرة إلى أن "عملية الانتشال مازالت مستمرة"، حسبما قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، الأربعاء.

وبحسب المكتب، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى 7، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 في مجمع الشفاء الطبي، ومثلها في مجمع ناصر الطبي، علما أنه تم انتشال 520 جثة من هذه المقابر حتى الآن.

وفي أبريل الماضي، نفى الجيش الإسرائيلي صحة ما يقوله الفلسطينيون بشأن مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفى بغزة، وقال إنه استخرج بالفعل جثثا في محاولة للعثور على رهائن احتجزتهم حركة حماس في أكتوبر.

ولا تعريف للمقبرة الجماعية في القانون الدولي، لكنها موقع دفن يحتوي على جثث عديدة، ووجودها قد يكون مهما في رصد وقوع جرائم حرب محتملة.

وأثار اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيات قطاع غزة دعوات من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين لإجراء تحقيق دولي.