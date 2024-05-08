العالم اليوم - أسواق الخليج تغلق على ارتفاع وبورصة مصر باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج تغلق على ارتفاع وبورصة مصر باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 06:24 مساءً - ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، بقيادة مؤشر أبوظبي، حيث عززت أرباح قوية أعلنتها الشركات ثقة المستثمرين وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.

تحركات الأسهم

تقدم مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 1.2 بالمئة في أعلى ارتفاع خلال يوم منذ أكثر من أربعة أشهر مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 1.3 بالمئة إلى 405 دراهم لأعلى مستوى منذ منتصف يناير.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات.

وزاد سهم شركة إعمار العقارية 2.4 بالمئة، وسهم تاكسي دبي 2.7 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر مشغل لسيارات الأجرة في الإمارة ارتفاع صافي أرباح الربع الأول 14.8 بالمئة.

وانتعش المؤشر السعودي من خسائر الجلسة السابقة وأغلق على ارتفاع 0.8 بالمئة مع مكاسب في معظم الأسهم المدرجة.

وصعد سهم أكوا باور بنسبة 9.7 بالمئة، وشركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) 1.7 بالمئة، وذلك بعد أن أعلنت أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة ارتفاع صافي أرباحها الفصلية بنحو ستة بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة، صعد سهم صافولا ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية زيادة 53.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، انخفضت أرباحها الفصلية على أساس سنوي.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة والشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري 6.6 بالمئة، وذلك رغم انخفاض سهم قطر للوقود (وقود) بنحو 1.2 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يعادل 0.8 بالمئة بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية ووسط حذر يتعلق بالإمدادات مع تداول خام برنت عند 82.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية وأغلق متراجعا 1.7 بالمئة، مع خسائر في معظم القطاعات.

وهوى سهم البنك التجاري الدولي خمسة بالمئة وسهم إي.إف.جي القابضة 7.4 بالمئة.