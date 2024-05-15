نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية: مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التى تصعد الحرب بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية ضد الأفراد والمؤسسات التي تعمل على تصعيد الحرب بالسودان.

اجتماع القدة العرب في القمة الـ33 لجامعة الدول العربية

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد القادة العرب للاجتماع غدا الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة في القمة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية، بجدول أعمال يبحث عددًا من القضايا "الطارئة"، في مقدمتها وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب ملفات أخرى إقليمية مثل الوضع في البحر الأحمر، والتطورات في لبنان وسوريا، وكذلك النزاع في السودان.