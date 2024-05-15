نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرلندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الأربعاء، إنّ بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو الجاري، إن لم يكن في 21 مايو كما كان متوقعًا في البداية.

وتعتزم دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، من بينها إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل، قائلة إن حل الدولتين ضروري من أجل سلام دائم في المنطقة.

وقال مارتن، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، لإذاعة "نيوزتوك": "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".