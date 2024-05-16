نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي يكشف سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام غربية بأنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لأن نظام كييف والغرب يخشون من أن الأوكرانيين لن يعيدوا انتخاب، فلاديمير زيلينسكي، رئيسًا.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الرئيس الأوكراني يواصل استجداء الغرب للحصول على المال والأسلحة، داعيا أن أوكرانيا ستنتصر في الصراع مع روسيا".

وتابع المقال: "لا أحد من السياسيين الغربيين يؤمن بانتصار كييف، أو بأن واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم سوف تصبح فجأة معيارًا للديمقراطية".

ووصف المقال تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا يمكن أن تتم حتى يتمكن "جميع الأوكرانيين" من التصويت بأنه "حيلة ساخرة".

وقال كاتب المقال في مجلة "الفيدرالية" الأمريكية: "ربما يعلم زيلينسكي أن الأوكرانيين، إذا أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، سيصوتون لصالح استقالته وبدء مفاوضات السلام مع موسكو، وهو ما لن يسمح به الرعاة الغربيون".

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تجر بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو المقبل.