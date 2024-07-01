نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة: اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من المسلسل اليومى "يوميات صفصف " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم أولى حلقات الموسم الجديد من المسلسل اليومى "يوميات صفصف " بطولة النجمة "صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام علي محطة "راديو ٩٠٩٠" الساعه ٤:٣٠ عصرًا، كما سيتم نشرها على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

مسلسل "يوميات صفصف" انتاج المجلس القومي للمرأة، وهو حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية فى المجتمع، بالاضافة إلى أهم قضايا الأسرة والمرأة المصرية مما يساهم فى رفع الوعى بهذه القضايا.

مسلسل "يوميات صفصف"، بمشاركة حلمي فودة، نجاح حسن، عبير مكاوى، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، ليلى عبد القادر لؤي سامي، والمسلسل من تأليف أحمد القصبى وإخراج تامر شحاتة.