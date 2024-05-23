العالم اليوم - دفن الرئيس الإيراني في مشهد.. وانتخابات الرئاسة 28 يونيو

انتم الان تتابعون خبر دفن الرئيس الإيراني في مشهد.. وانتخابات الرئاسة 28 يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 01:21 مساءً - دفن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد، الخميس، بعد 4 أيام من مصرعه في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و6 آخرين.

وأوردت وكالة رويترز أن نعش رئيسي نقل جوا إلى مشهد في شمال شرق إيران بعد مرور موكب جنازته، الخميس، في مدينة بيرجند شرق البلاد حيث شارك الآلاف في تأبينه خلال نقل نعشه عبر الشوارع.

ووقف حرس الشرف لدى وصول الطائرة التي تحمل نعش رئيسي إلى مشهد، مسقط رأسه، وكان ينظر إلى رئيسي (63 عاما) على نطاق واسع باعتباره مرشحا لخلافة الزعيم الإيراني علي خامنئي (85 عاما) صاحب السلطة المطلقة في إيران.

ويتولى محمد مخبر، الذي كان النائب الأول للرئيس، منصب الرئيس المؤقت حتى إجراء الانتخابات في يونيو.

وقتل 8 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي تقلهم في منطقة جبلية قرب الحدود الأذربيجانية.

وأُقيمت مراسم تأبين وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران، وسيوارى جثمانه الثرى في مرقد الشاه عبد العظيم، وهو ضريح يدفن فيه سياسيون وفنانون إيرانيون بارزون جنوبي طهران.

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام على رئيسي، بينما من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو.