أخبار اليمن : الخدمة المدنية:استئناف الدوام من يوم غد الثلاثاء

دوت الخليج -

الخدمة المدنية:استئناف الدوام من يوم غد الثلاثاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى بدءا من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استنادا الى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم (8) لسنة 1445هـ 2024م لوحدات الخدمة العامة بشأن حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك 1445هـ.

وأشارت إلى أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة (قطاع الرقابة وتقييم الأداء) ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة على مستوى الدواوين والمحافظات والمديريات.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن.