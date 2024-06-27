أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر وهدفا حيويا في حيفا

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر وهدفا حيويا في حيفا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا حيويا في حيفا، والثانية استهدفت سفينة في البحر الأحمر، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية الأولى تم تنفيذها بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، واستهدفت بصواريخ مجنحة "هدفا حيويا في حيفا"، وحققت أهدافها بنجاح.
وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت سفينة تُدعى SEAJOY" " في البحر الأحمر، وذلك لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
ولفت البيان إلى أن العملية تم تنفيذها بشكل مشترك بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.. مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.
وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة العراقية، وتنفيذ ما ورد في البيانات السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو أو التابعة لشركات تتعامل معه.
وحذرت القوات المسلحة من أن عمليات استهداف السفن لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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