اليمن تهزم عمان في غرب آسيا للشباب
فاز منتخب اليمن للشباب، على نظيره العماني، بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للشباب.
وتقام البطولة في مدينة الطائف بالسعودية، خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران الجاري، وحتى 5 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا.
تقدم منتخب اليمن في الدقيقة السادسة عبر اللاعب عبد العزيز المصنوم، قبل تعادل عمان في الدقيقة التاسعة عن طريق غسان المسروري.
وعاد المنتخب اليمني للتقدم من جديد عن طريق عصام ردمان من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتأخر عمان 1-2.
وفي الدقيقة 66، نجح اللاعب عبد العزيز المصنوم في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب اليمني.
وارتفع رصيد اليمن إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن تهزم عمان في غرب آسيا للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.