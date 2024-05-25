نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة اليابان بالقاهرة تستضيف فعالية ثقافية للاحتفاء بالسوشي كتراث ياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت السفارة اليابانية بالقاهرة، أمس الخميس، فاعلية بعنوان “ليلة السوشي Sushi Night” بمقر إقامة السفير للتعريف بسحر ومتعة طعام السوشي.

وبحسب بيان السفارة اليابانية، قامت أيومي هاشيموتو، مدير مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، والتي شاركت كضيف متحدث، بتقديم نبذة عن معرض “السوشي: تراث ثقافي”، والمقام حاليًا بمركز الجزيرة للفنون، والتعريف بنشأة وتطور السوشي الياباني، وعرض مقطع فيديو خاص بذلك.

وتلا ذلك، تقديم عرض توضيحي عن “طريقة صنع السوشي”، قدمه الشيف هامانا، طباخ منزل السفير بالقاهرة، الذي قام بإعداد وعرض 20 قطعة عن 10 أنواع من السوشي، بما في ذلك السوشي التقليدي المتوارث والسوشي المبتكر حديثًا، أمام الحاضرين بحرفية مبهرة، حيث تمكن المشاركون من متابعة طريقة إعداد كل قطعة بدقة والتعرف على تقنية الشيف هامانا المتقنة والاستمتاع بالعرض.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل “الأكل الياباني” ضمن قائمة “التراث الثقافي غير المادي لليونسكو” في عام 2013، حيث يُعد “السوشي” أحد الرموز المثالية لهذا الطعام الياباني.

وتقول السفارة اليابانية إن جاذبية السوشي ذو الشهرة الواسعة والمحبب لدى الكثير في العالم تكمن في البساطة التي تُبرز طعم ونكهة مكوناته، وجمال الشكل ودقة الصنع التي تنبع من مهارة وحرفية طهاة السوشي.