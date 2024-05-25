الأونروا: استئناف إيطاليا تمويلها للوكالة خطوة إيجابية جيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 05:25 مساءً - رحب القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا إيناس حمدان، باستئناف إيطاليا تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية والجيدة.

وقالت حمدان- فى تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /السبت/- إن الظروف مأساوية وكارثية فى قطاع غزة، وأن تقديم الدعم للأونروا يطيل عمر العلميات الإغاثية التى يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين، فى جميع المناطق، مؤكدة أن أزمة تمويل الوكالة لا تزال قائمة كون أن أكبر مانحين أساسيين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، لا تزالان تعلقان الدعم مما سيخلق فجوة فى التمويل.

وأضافت أن السكان فى قطاع غزة يعتمدون بشكل شبه كامل على ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية سواء صحة وتعليم وغذاء وغيرها، محذرة فى الوقت ذاته، من أن الأوضاع تزداد صعوبة وكارثية داخل القطاع فى ظل الإغلاق المستمر للمعابر وتقييد أعداد الشاحنات، فضلا عن انتشار الأمراض والنزوح المستمر ومحدودية المواد الغذائية والإغاثية.

وكان وزير الخارجية الإيطالى أنتونيو تايانى قد أعلن فى وقت سابق اليوم، استئناف بلاده تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة "الأونروا".