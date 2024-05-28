نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الهولندي يدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في منشور على صفحته على منصة "إكس" إسرائيل إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية ووقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل عاجل.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يوم الجمعة الماضي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال روته في المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "تدعو هولندا إسرائيل إلى التنفيذ العاجل لحكم محكمة العدل الدولية".

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن "اللقطات المروعة" لعواقب الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين في محيط رفح "تؤكد مرة أخرى الحاجة" إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع