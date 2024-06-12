العالم اليوم - ميسي: إنتر ميامي سيكون آخر ناد لي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 11:18 مساءً - أوضح نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي الأربعاء أنه يتوقع أن يكون فريقه الحالي إنتر ميامي الأميركي آخر ناد يدافع عن ألوانه في مسيرته.

وقال بطل العالم في مقابلة بثتها شبكة "اي اس بي أن" الاميركية "نعم، اليوم، اعتقد بأنه (إنتر ميامي) سيكون آخر ناد لي".

وسيقود ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في 24 يونيو الحالي، منتخب بلاده للدفاع عن لقبه بطلا لأميركا الجنوبية (كوبا اميركا) المقررة في الولايات المتحدة من 20 يونيو الحالي إلى 14 يوليو المقبل.

وأضاف المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات "لست مستعدا لترك كرة القدم. كل حياتي لم أقم الا بذلك. اعشق ممارسة كرة القدم، اعشق التدريبات اليومية، أيام المباريات. أشعر بالخوف بأن كل شيء سيتوقف".

وتابع "أحاول الاستمتاع قدر المستطاع الآن لأني مدرك بان النهاية قريبة. كم أنا محظوظ لتواجد زملائي وأصدقائي إلى جانبي. أمضيت وقتا رائعا في صفوف المنتخب حيث لدي زملاء وأصدقاء أيضا".

وعن تجربته الأميركية عقب انتقاله إلى إنتر ميامي صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قال "كان من الصعب جدا مغادرة أوروبا والقدوم إلى هنا. لكن كوني توجت في صفوف منتخب بلادي بطلا للعالم، فقد ساعدني في رؤية الأمور بشكل مختلف".